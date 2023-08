Elodie, compleanno di Iannone: "Com'è bello...", foto e dedica d'amore

Amore a gonfie vele per Elodie e Andrea Iannone . Ad attestarlo anche l'ultimo post condiviso dalla cantante su Instagram in occasione del compleanno del pilota di MotoGp, che il 9 agosto ha compiuto 34 anni . Per l'occasione la Di Patrizi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una carrellata di scatti di coppia che la ritraggono insieme al fidanzato.

Elodie e Iannone, scambio di dediche social

A corredo delle romantiche immagini, le parole di Elodie: "Come è bello vivere con te. Auguri mio amore. Ti amo". La replica di Iannone non si è fatta attendere: "Piccola peste, love you too". Dopo la fine della relazione con Marracash ha ritrovato l'amore con l'ex di Belen Rodriguez. Il gossip sul loro conto era scoppiato lo scorso anno quando i due furono avvistati insieme in Sardegna.