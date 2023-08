Belen sui social tra corna e cervi: autoironia o frecciata a De Martino?

Belen Rodriguez ha condiviso nelle scorse ore un messaggio criptico sul suo profilo Instagram , che in tanti hanno ritenuto possa essere un chiaro riferimento alla recente nuova rottura con Stefano De Martino . Nelle stories si vede la showgirl argentina accarezzarsi la parte alta della testa, per poi scoppiare in una risata.

Belen, nuove frecciate a Stefano De Martino

Un video che di per sè rappresenterebbe innocuo, ma che secondo tanti follower, in realtà celerebbe la verità su quanto accaduto con il marito. Ad aggiungersi a questo breve filmato anche un altro post della Rodriguez in cui si vede un gruppo di cervi al pascolo. Secondo alcuni, con quel gesto la showgirl avrebbe lasciato intendere di avere le corna, confermando così il gossip che circolava negli ultimi tempi riguardanti un tradimento ai suoi danni. Stefano ha davvero tradito Belen? Questa è la domanda che ora si stanno ponendo tanti follower dell'ex conduttrice de Le Iene. Guendalina Canessa ha commentato ironica il post della Rodriguez con: "Corna in libertà" e non è passato inosservato il like di Emma Marrone.