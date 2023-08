Diletta Leotta e Karius in attesa del parto: dediche e relax al mare

Diletta Leotta e Loris Karius, gira in barca prima del parto

Prima del parto (la data prevista è per il 16 agosto), Diletta e Loris si sono concessi una gita in barca (precisamente un gozzo), poi un giro nell'incatevole cornice di Ortigia. La Leotta è apparsa più bella che mai con un vestito bianco che le ha messo in risalto il pancione. Al seguito anche il fedele cagnolino Lillo, un volpino di Pomerania, da cui la conduttrice non si separa mai. Karius, che ha trascorso alcuni giorni in allenamento con il Newcastle, non appena può vola in Italia da Diletta. Nei giorni scorsi, la presentatrice ha ricevuto la visita della sua fraterna amica Rossella Fiamingo.