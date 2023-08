Angela Nasti, flirt con Sottil della Fiorentina? La madre di lui "conferma"

Nuovo amore all'orizzonte per Angela Nasti ? Da settimane si vocifera che la modella ed influencer si stia frequentando con il calciatore della Fiorentina Riccardo Sottil . Ad alimentare il gossip e confermare i rumors anche un ultimo gesto social che i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare sul profilo Instagram della sorella di Chiara Nasti.

Angela Nasti e Riccardo Sottil: flirt in corso?

Riccardo e Angela non si sono fatti mai vedere insieme, nelle scorse ore la madre di lui ha lasciato un commento sotto all'ultimo post della modella. In tanti hanno interpretato il gesto come "una conferma" di un possibile flirt tra i due, che hanno iniziato a seguirsi sui social solo di recente, e subito dopo lei avrebbe raggiunto il giocatore a Firenze. A testimonianza di ciò sarebbero le foto che il calciatore e la modella avrebbero pubblicato dagli stessi luoghi, come ad esempio quelle fatte da entrambi nella stessa struttura, ovvero l'hotel Villa Cora, una residenza aristocratica costruita a fine Ottocento dall’architetto Pietro Comparini su commissione del barone Oppenheim, che è diventata un hotel di lusso a partire dagli anni Sessanta del Novecento...