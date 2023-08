Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati genitori: è nata Aria

Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati genitori: è nata la loro bimba. La conduttrice di Dazn ha dato alla luce la piccola Aria. L’annuncio del lieto evento è stato dato sui social. Ecco il messaggio congiunto postato dalla neomamma e dal neopapà su Instagram sia in inglese che in italiano: "Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere". Diletta Leotta nelle storie Instagram ha poi aggiunto anche: "Best birthday ever", "Il miglior compleanno di sempre" come didascalia alla foto che la mostra ricevere, mentre tiene in braccio la neonata Aria, un affettuoso bacio da Karius con in mano una torta di compleanno. Aria, infatti, è nata lo stesso giorno della conduttrice (il 16 agosto alle 8.47) che proprio oggi ha compiuto 32 anni. Karius, portiere del Newcastle, oltre al post pubblicato insieme con Diletta ha anche condiviso una storia in cui scrive: "Buon compleanno alla mia compagna e alla mia migliore amica" mostrando un'immagine mentre la coppia si bacia.