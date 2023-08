Chiara Ferragni e Fedez assenti sui social: fan preoccupati

Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza ad Ibiza (non senza polemiche) all'insegna del mare, del sole e del relax. A preoccupare i fan è stata l'inusuale assenza dai social da parte dei Ferragnez . Sia l'infuncer che il rapper, come è stato notato da diversi followers, non hanno infatti pubblicato contenuti su Instagram da alcuni giorni.

Chiara Ferragni e Fedez assenti sui social: la reazione dei fan

Sia Fedez che Chiara Ferragni utilizzano frequentemente i loro profili social per condividere messaggi e foto rappresentanti la loro quotidianità e non solo. Da qui il dubbio dei fan che possa essere successo qualcosa tra i Ferragnez e c'è chi ipotizza perfino che abbiano litigato. L'ultimo post dell'imprenditrice digitale su Instagram risale a più di due giorni fa, stessa cosa per il giudice di X Factor 2023. Sarà una cosa ponderata o una precisa decisione per godersi appieno le vacanze? Nei giorni scorsi la celebre coppia dello showbiz è stata travolta dalle critiche per essere andata in spiaggia con al seguito la tata ed il bodyguard. Una scena che ha innescato numerose polemiche e immancabili ironie sul web.