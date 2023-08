Melissa Satta, vacanze di lusso e critiche: “Che fatica che fai, eh?”

Melissa Satta ha condiviso nelle scorse ore un video recap della vacanza trascorsa a Minorca , che ha suscitato la reazione piccata di alcuni haters. Aerei privati , imbarcazioni e alloggi di lusso per la compagna di Matteo Berrettini (recentemente sconfitto al primo turno a Cincinnati) che, a detta di molti, sono apparsi un affronto per chi non arriva a fine mese, se non addirittura uno " spreco ".

Melissa Satta travolta dalle critiche sui social

A chi scrive a commento del video "Ah con il charter? che fatica che fate ah?", c'è chi fa eco con: "Nulla facenti e parassiti della società. L’Italia non se ne fa nulla del vostro esempio. Abbiamo bisogno di persone (influencer) che ci riportino alla realtà. Siete un casino e cattivo esempio per la generazione contemporanea". Non solo critiche per la scelta di Melissa, infatti c'è anche chi ha sostenuto la showgirl commentando: "Ognuno in base alle proprie possibilità può fare ciò che vuole nella sua vita".