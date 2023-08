Lady Tonali, confessioni social: le difficoltà e la nuova vita a Newcastle

Tonali, le confessioni di Giulia Pastore

"Da un momento all'altro ti trovi a stravolgere la tua vita e a trasferirti in un altro paese lontano da tutto. Per non parlare della questione traslochi, questioni burocratiche, ecc", ha poi proseguito lady Tonali. E tra le difficoltà avute ha sottolineato anche: "Ci sono state alcune persone che non hanno aiutato e siamo andati avanti". I momenti difficili sono stati superati: "Ora come sto? Sto bene. Ora sto bene. Mi sto ambientando e ora la strada è tutta in discesa, ne sono certa". A chi le ha chiesto se mai avesse pensato di rimanere a Milano, la risposta di Giulia è lapidaria: "No, mai. Stare con un calciatore vuol dire anche essere pronta a stravolgere la propria vita"...