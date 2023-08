Aurora Ramazzotti nuda sotto la doccia: la risposta social alle critiche

Aurora Ramazzotti ha fatto scalpore in Costa Smeralda : la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha condiviso nelle scorse ore una carrellata di scatti della sua vacanza in Sardegna, tra questi anche una foto dove si mostra nuda sotto la doccia . E tanto è bastato per innescare ancora una volta i commenti pungenti degli utenti, che l'hanno duramente attaccata.

Aurora Ramazzotti nuda: la reazione dei social

A chi ha commentato con un "Sei una mamma, dovresti evitare", c'è anche chi ha chiosato scrivendo "Inutile mettersi in mostra così non sarai mai come tua madre". Ma c'è anche chi ha sottolineato: "Foto insensata e poco educativa. Sei un personaggio pubblico, hai il dovere di essere attenta a ciò che pubblichi. Bisognerebbe iniziare ad avere qualche limite. Spero di avere stuzzicato la tua mente. Sei molto carina ma così ti perdi in un bicchiere d'acqua". A fronte di tante critiche, anche dei commenti a supporto della scelta di Aurora: "Brava, fai bene".