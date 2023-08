Belen e Elio in vacanza insieme: il gesto social di mamma Veronica

Belen Rodriguez, la vacanza insieme ad Elio

Nelle scorse ore, a palesare l'effettiva presenza di Elio nella famiglia Rodriguez è stata Veronica Cozzani che, tramite una foto, ha confermato la vicinanza tra l'imprenditore e la figlia. Tra una foto dei nipoti Santiago e Luna Marì e del marito Gustavo in un giorno di festa nel giardino della splendida villa sull'isola di Albarella, ecco spuntare anche l'immagine inaspettata, ovvero quella di Belen con in braccio la sua bimba e poco distante Lorenzoni che la guarda sorridente. Nei giorni scorsi è circolato un rumors secondo cui la showgirl sarebbe stata avvistata in ospedale, dove avrebbe accompagnato Elio, malato da alcuni giorni, per ricevere delle cure sanitarie. Nelle scorse settimane la Rodriguez ha condiviso un video raffigurante dei cervi in libertà, che è stato interpretato da qualcuno come una frecciatina all'ex De Martino.