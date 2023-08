Valentina Ferragni, incidente in vacanza: "Pensavo di morire"

Il racconto di Valentina Ferragni

Dal suo divano di casa, la sorella di Chiara Ferragni ha condiviso con i fan il momento vissuto alcune settimane fa: "Ciao a tutti ragazzi, eccomi di nuovo. Sono tornata su Instagram dopo un po' di giorni di relax in cui sono successe delle cose un po' strane". Quindi ha spiegato che: "Io e Matteo eravamo a Saint-Barth e abbiamo deciso di prenotare un giro di un'ora e mezza in moto d'acqua con la guida. Dato che Saint-Barth appartiene alle Antille francesi, presumo che quindi funzioni come in Francia, non era necessaria la patente nautica per la moto d'acqua, quindi, la affittiamo. In questo lasso di tempo si sarebbe fatto tutto il giro dell'isola. C'era Matteo, io dietro di lui, poi, la guida e un altro ragazzo, ci mettono il giubbotto di salvataggio e ci spiegano come mettere in moto e guidare"...