Diletta Leotta e il lavoro in tv dopo il parto, la decisione: "Casting finito"

Diletta Leotta è pronta per rimettersi in pista, tornare alla conduzione di DAZN e racconatare una nuova stagione calcistica. La presentatrice, diventata mamma della piccola Aria il 16 agosto scorso, sta mettendo in pratica i consigli che le sono stati dati durante la registrazione del suo fortunato podcast Mamma Dilettante.

Diletta Leotta dopo il parto: quando torna a DAZN

Mentre per Loris Karius è già ora di tornare in campo, anche la conduttrice si prepara a riprendere la sua attività lavorativa. Stando alle indiscrezioni riferite dal settimanale Chi, la Leotta potrebbe tornare a lavorare per DAZN già i primi di settembre, in occasione di Roma-Milan oppure il 3 settembre, quando l'Inter affronterà la Fiorentina a San Siro. La rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini ha svelato che Diletta avrebbe già "concluso il casting per la puericultrice, quindi avrà chi l'aiuta".