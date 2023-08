Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti insieme in California: il gossip

Leonardo DiCaprio è stato paparazzato nei giorni scorsi a Santa Barbara in compagnia della modella italiana Vittoria Ceretti . Il fatto che il divo di Hollywood si accompagni a ragazze molto giovani, non è certo una novità. Nelle scorse settimane l'attore è stato avvistato anche insieme alla top model Gigi Hadid , infiammando il gossip.

DiCaprio e Vittoria Ceretti: nuovo flirt?

A svelare la nuova frequentazione di DiCaprio è stata la testata Page Six. L'attore e la modella sono stati pizzicati mentre lui, in abiti sportivi e con una mascherina sul volto, era intento a tenere tra le mani un ice coffee, lei un gelato. Sebbene ci sia stata solo una passeggiata, tanto è bastato per infiammare il gossip, poiché i due non sono mai stati visti insieme prima d'ora. Vittoria Ceretti corrisponderebbe perfettamente ai presunti canoni di DiCaprio, essendo una modella, tra le più apprezzate nel settore e avendo appena 25 anni.