Wanda Nara, il padre Andres ricoverato in ospedale: cosa è successo

Dall'Argentina arrivano notizie preoccupanti circa il padre di Wanda e Zaira Nara, Andres, che sarebbe stato ricoverato d'urgenza in ospedale in seguito ad alcuni problemi di salute. Anche si tratterebbe di un semplice scompenso, l'uomo risulterebbe essere ancora ospedalizzato. A riferire della "delicato" stato di salute per papà di lady Icardi è stato il giornalista Matías Vázquez di 'A la tarde'.