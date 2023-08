Belen, Stefano De Martino è single: il gesto social della sorella Adelaide

Il gesto della sorella di Stefano De Martino

Nei giorni scorsi, Adelaide, da sempre molto vicina al conduttore Rai, ha lasciato un like sotto il post pubblicato sul profilo Instagram del settimanale Chi in riferimento all'ultimo servizio fotografico che ha avuto per protagonista Stefano, dove si legge a commento degli scatti che l'ex di Belen non si accompagni ad alcuna nuova partner: "Crociera da single per Stefano De Martino. Prima di tornare in tv e a teatro, il conduttore si gode gli ultimi giorni in barca tra amici, ricci di mare, vino bianco ghiacciato e nessuna nuova fiamma in vista”...