Morata, gesto in campo dopo il gol. E Alice Campello: "Solo io e te.."

Alvaro Morata ha sorpreso tutti durante la recente sfida tra Atletico Madrid e Rayo Vallecano. Lo spagnolo è entrato al 35esimo della prima frazione dopo un piccolo problema occorso a Depay segnando una doppietta. Gol che sottolineano l'importanza di Alvaro nell'Atletico e che potrebbero in qualche modo allontanare il mercato. Grande entusiasmo quindi per il calciatore spagnolo ex Juventus sostenuto non solo dalla tifoseria allo stadio, ma anche da quella a casa.