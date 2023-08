Wanda Nara scatenata allo stadio, post per Icardi: "Dove meriti di stare"

Wanda Nara emoziona con una dedica condivisa nei giorni scorsi sui social indirizzata al marito Mauro Icardi. L'imprenditrice ha postato un'immagine del calciatore del Galatasaray inginocchiato in uno stadio in Turchia, mentre tiene le braccia aperte guardando la folla (in segno di gratitudine per il sostegno e l'ovazione ricevuta) e ha scritto: "Congratulazioni per i tuoi 200 gol in carriera".