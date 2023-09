Mick Schumacher fidanzato: lei è l'ex di un giocatore della Bundesliga

Mick Scumacher ha un nuovo amore. Il pilota tedesco ha intrapreso una relazione con la modella danese Laila Hasanovic . La ragazza, che ha origini bosniache ed è stata finalista a Miss Danimarca , è stata avvistata per la prima volta al fianco del filgio di Schumi circa un mese fa in occasione del Gran Premio del Belgio .

Mick Scumacher, chi è la nuova fidanzata

La coppia ha finalmente deciso di venire allo scoperto, pubblicando sui rispettivi profili social alcuni scatti che li ritraggono insieme in atteggiamenti intimi ed inequivocabili. Negli scatti si vedono Mick e Laila su uno yacht mentre la 22enne appoggia la testa sulla sua spalla. A questa immagine ne segue un altra in cui la modella riceve un bacio sulla guancia dall'ex star di Haas. Laila Hasanovic ha frequentato in passato il calciatore del Wolfsburg Jonas Wind. I due si sono lasciati a inizio del 2023.