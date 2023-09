Totti e Ligabue, citazione e ringraziamenti: “Non tifa neanche Roma…”

Francesco Totti è stato recentemente intervistato ai microfoni di Radio Tv Serie A dove, dopo aver parlato della Juventus, del figlio Cristian e della Nazionale di Spalletti , ha anche ringraziato Ligabue per la recente dedica che il cantante gli ha fatto, facendo riferimento all'ex capitano della Roma nel suo ultimo singolo.

Totti in una canzone di Ligabue

"Totti ovunque alle pareti, e maglie della Roma. Fuori un po' di ponentino", canta Luciano Ligabue nel suo ultimo brano dal titolo "Una canzone senza tempo", dove ha parlato anche dell'ex calciatore giallorosso, considerato un campione senza tempo e senza maglia, poiché, sebbene legato alla Roma, è considerato un giocatore di tutti. Amato anche da chi non è un tifoso romanista. Così è stato anche per il cantautore emiliano tifoso dell'Inter, celebrando in passato la vita da mediano di Oriali, o gli autogol di Ferri e pure il calciomercato della sua squadra.