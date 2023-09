Carolina Stramare innamorata, il gesto social e il commento di Pellegri

Carolina Stramare e Pellegri, scambio di dediche social

"Come quando fai la letterina per Babbo Natale, o ti arriva tutto, o ti arriva qualcosa meno, oppure ti arriva quel qualcosa in più che ti fa dimenticare tutte le altre richieste", ha scritto Carolina a commento della carrellata di immagini, per poi aggiungere: "A me quest’estate è arrivato ciò che non avevo chiesto, ma che mi ha fatto scordare tutto quello che desideravo di altro". Quindi ha concluso facendo riferimento alla sua nuova relazione: "È finita, ma a me scoppia il cuore". Tanti i like ricevuti, ma tra i tanti c'è anche quello di Pietro Pellegri, che ha scritto: "La cosa più bella che mi sia capitata".