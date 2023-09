Paola Di Benedetto, dopo il red carpet di Venezia a Torino per Bellanova

Amore a gonfie vele per Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova . La loro storia è nata in estate e i due continuano a mostrarsi insieme felici, d opo aver sorpreso il mondo del gossip, grazie ad alcuni scatti e storie condivise sui loro profili ufficiali su Instagram . La wag è diventata così la tifosa numero uno del bomber, non facendogli mai mancare il suo supporto.

Paola Di Benedetto sempre al fianco di Bellanova

In questi ultimi giorni Paola Di Benedetto è stata a Venezia dove ha sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema (invitata da alcuni sponsor). Finiti gli impegni professionali nella città lagunare, la modella è ripartita per la volta di Torino. La conduttrice radiofonica ha infatti assistito alla partita del suo compagno che ha giocato contro il Genoa, battuta dai granata in extremis. Ad attestare la presenza di Paola allo stadio anche una Instagram story condivisa sul suo account Instagram, dove ha taggato il fidanzato e commentato con un cuoricino per attestare ancora una volta il suo sentimento e la sua presenza.