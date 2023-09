C'è Messi a Los Angeles: l'incredibile lista di vip in tribuna per vederlo

Nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 settembre l'Inter Miami ha giocato la sua migliore partita della stagione in trasferta contro i campioni in carica della MLS Cup, durante la quale Lionel Messi ha brillato davanti ad un pubblico di stelle, assicurando la vittoria della sua squadra per 3-1 contro il Los Angeles Football Club dell'ex Juve Giorgio Chiellini che, nonostante la sua incredibile esperienza, non è riuscito a fermare gli avversari.

Messi show a Los Angeles: i vip presenti

Da quando il campione del mondo argentino è arrivato negli Usa per unirsi alla squadra di David Beckham, è diventato il beniamino degli americani. Sono tanti i personaggi famosi che hanno assistito alla partita, tra questi anche il principe Harry e Meghan Markle, che hanno colto l'occasione per vedere l'ex attaccante di Barcellona e Paris St-Germain in carne e ossa. Tra gli altri vip che hanno presenziato alla sfida c'erano anche Leonardo DiCaprio, Will Ferrell, Tom Holland, Toby Maguire, Owen Wilson e Gerard Butler (indicati nella lista dei partecipanti vip). A questi si sono aggiunti anche i musicisti Liam Gallagher, Selena Gomez, Tyga, BReal e Nas. Invitati ad assistere al match anche alcuni noti sportivi, come Lebron James, Clayton Kershow, Mookie Betts, James Harden, Magic Johnson, Julio Urias.