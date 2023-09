Belen vola con Elio Lorenzoni: il patto tra ex di De Martino e Spinalbese

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni hanno trascorso alcuni giorni di vacanza in montagna. La showgirl argentina e l'imprenditore sono stata paparazzati dai fotografi di Chi stesi sull’erba delle Dolomiti, dove non sono mancate delle coccole ad alta quota. Nei giorni scorsi la showgirl ha pubblicato alcuni scatti insieme a quello che ormai può essere considerato a tutti gli effetti il suo nuovo compagno, conosciuto almeno dieci anni fa.

Belen Rodriguez felice con Elio Lorenzoni

Dopo una carrellata di scatti insieme all'imprenditore durante una festa a casa di amici e una foto amarcord dei due 10 anni fa, Belen ha pubblicato un altro post dove la si vede con indosso un delizioso abito a scacchi, quindi a commento: "Il primo abito per te" (ad indicare forse il primo outfit scelto appositamente per Elio). Le foto pubblicate dal rotocalco diretto da Alfonso Signorini hanno restituito l'immagine di una coppia felice e serena, dalla complicità collaudata: lei è saltata al collo di lui, mentre Elio l'ha avvinghiata a sé stringendola tra le braccia. L'ex conduttrice de Le Iene sta vivendo un periodo di felicità, infatti non la si vedeva così raggiante da molto tempo...