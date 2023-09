Francesca Michielin, tour annullato per motivi di salute: la confessione

Francesca Michielin ha condiviso nelle scorse ore un post su Instagram dove ha svelato che non sta ancora del tutto bene e ci vorrà ancora del tempo per tornare sul palco. Il 4 agosto scorso aveva improvvisamente annullato due date del suo tour per problemi di salute. Il momento difficile sembrava superato, tanto che i fan l’attendevano a Milano, per il concerto di domenica 10 settembre al Castello Sforzesco. Proprio lei la vigilia di Ferragosto aveva rassicurato tutti dicendo: "L’intervento è riuscito e sono rientrata a casa per riposare e recuperare pian piano le energie necessarie per tornare a rockeggiare".