Belen Rodriguez ha litigato con Cecilia? Elio Lorenzoni e quei gesti social

Belen, i gesti social di Cecilia

I fan più attenti avrebbero notato che la compagna di Ignazio Moser avrebbe ripreso a mettere i suoi like sotto i post della sorella, ma non a tutti. Stando ai meglio informati, Cecilia avrebbe evitato di lasciare una reazione solo ai post dove Belen è insieme a Elio Lorenzoni. Segno, a detta di molti, che Checu potrebbe avere forse qualche riserva sul nuovo flirt della sorella. Nelle scorse settimane l'ex conduttrice de Le Iene ha condiviso alcuni scatti della vacanza trascorsa con l'imprenditore sulle Dolomiti all'insegna del relax e del divertimento (compreso un volo in deltaplano). Nel mentre i suoi due ex Stefano De Martino e Antonino Spinalbese (rispettivamente padri dei due figli della Rodriguez, Santiago e Luna Marì) sono stati avvistati insieme, e si vocifera che i due avrebbero perfino stretto un patto per amore dei figli.