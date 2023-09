Belen Rodriguez e Elio fanno sul serio: dove sono stati paparazzati

Belen e Elio Lorenzoni, passeggiata romantica al parco

Ma non è tutto, poiché la breve passeggiata al parco di Belen e Elio è poi proseguita con una corsetta e un giro sull'altalena, mostrandosi spensierati e incuranti dell'onnipresenza dei paparazzi. Nei giorni scorsi, è stata la stessa conduttrice a condividere sui social alcuni contenuti con Lorenzoni, sottolineando la loro felicità e pubblicando attimi relativi alla loro recente vacanza in un romantico hotel a Pinzolo nelle Dolomiti. Nel mentre i suoi due ex Stefano De Martino e Antonino Spinalbese (rispettivamente padri dei due figli della Rodriguez, Santiago e Luna Marì) sono stati avvistati insieme, e si vocifera che i due avrebbero perfino stretto un patto per amore dei figli.