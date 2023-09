Michela Persico ai fan: tra progetti lavorativi e desiderio di gravidanza

Michela Persico , compagna del calciatore della Juventus Daniele Rugani , è tornata a far parlare d sé per alcune dichiarazione rilasciate ai suoi fan sui social. In risposta ad alcune domande dei suoi followers su Instagram, la conduttrice tv e giornalista ha svelato quali sono i suoi prossimi impegni professionali e non solo.

Lady Rugani: tra film, progetti futuri e famiglia

A chi le ha chiesto se stesse pensando alla possibilità di lavorare in un altro film, Michela Persico ha replicato: "Si. Al Festival è stata presentata una bozza di quello che sarà il nuovo progetto: quindi se le cose non cambiano, a marzo ci sarà un nuovo film". Ma non è tutto, poiché un altro utente ha chiesto quali fossero i progetti per il futuro. Anche in questo caso la risposta di lady Rugani è arrivata immediata: "Riprenderò molto probabilmente la conduzione di un bellissimo progetto che piacerà a tanti ometti, ma non pensate male: vediamo se va in porto". E sull'eventualità di allargare la famiglia, la Persico ha chiarito: "Nei progetti. Ma come ogni cosa... Vedremo".