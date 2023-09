Federica Pellegrini in dolce attesa: la fuga romantica con Matteo Giunta

Federica Pellegrini , giunta al sesto mese di gravidanza , si sta godendo, tra una passeggiata e l'altra, gli ultimi giorni dell'estate in montagna, precisamente nell'incantevole cornice di Livigno, insieme al marito Matteo Giunta ed in attesa della nascita della bimba che porta in grembo.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: fuga romantica a Livigno

Come attestato anche dalle immagini pubblicate nell'ultimo numero di Chi, la gravidanza di Federica Pellegrini procede per il meglio, anche grazie all'amore di Matteo Giunta. La coppia, che di recente ha festeggiato il primo anniversario di matrimonio, è in compagnia della famiglia dell'ex campionessa di nuoto. Proprio a Livigno la nuotatrice in passato ha effettuato i suoi allenamenti ed è anche il luogo dove ha scelto di far nascere la su Fede Academy (una vera e propria accademia di nuoto che propone corsi a ragazzi di età diversa). A tal proposito la Pellegrini ha detto: "Si tratta di un progetto che io e Matteo abbiamo nel cuore".