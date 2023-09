Erjona Sulejmani parla degli ex: "Con quelli rispettosi ottimi rapporti..."

Erjona Sulejmani è tornata a far parlare di sé pe alcuni dichiarazione rilasciate nelle scorse ore sul suo account Instagram. La modella ed ex compagna del centrocampista svizzero Blerim Dzemaili , rispondendo ad alcune domande dei suoi follower su Instagram, ha parlato anche del rapporto con i suoi ex partner.

Erjona Sulejmani ed i rapporti con gli ex compagni

A chi le ha chiesto se fosse rimasta in buoni rapporti con i suoi ex, Erjona ha replicato: "Con le persone mature e rispettose sono rimasta in ottimi rapporti e ci vogliamo molto bene". La modella, che in passato è stata legata sentimentalmente ad Alessandro Basciano, è attualmente single, così un utente le ha chiesto se è pronta per una nuova opportunità d'amore. Anche in questo caso la Sulejmani ha prontamente risposto: "Dipende da che persona ho di fronte. Sicuramente non vado a buttarmi a capofitto nel fuoco"...