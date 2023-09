Maneskin, Damiano David e l'appello a Shakira: "Ci serve una chitarrista"

Damiano David , all'indomani dell'esibizione dei Maneskin ai VMAs di MTV avvenuta il 12 settembre presso il Prudential Center di Newark in New Jersey , ha condiviso una Instagram story inaspettata, lanciando un appello alla cantante colombiana Shakira , ex compagna di Gerard Piqué .

Damiano David dei Maneskin e l'invito a Shakira

Il frontman dei Maneskin ha assistito all'esibizione dell'ex di Gerard Piqué dal dietro le quinte. La celebre popstar internazionale ha mostrato sul palco le sue abilità con la chitarra. Da qui il commento di Damiano David: "Ci piacerebbe avere una seconda chitarrista". E chissà che Shakira non accolga questo invito. Subito dopo l'esibizione della cantante, l'ex Gerard Piqué, attraverso il suo account in X (ex Twitter) ha pubblicato un misterioso e breve messaggio che ha immediatamente scatenato il chiacchiericcio mediatico. "Mentalmente sono un toro, nessuno sarà in grado di farlo con me", ha scritto il proprietario di Kosmos. In tanti hanno ritenuto che queste parole fossero indirizzate alla cantante, che si è esibita sul palco degli Mtv VMAs proprio con il brano a lui dedicato Music Session #53.