Stramare-Pellegri, grande amore e nuovo arrivo in famiglia: ecco Noemi

Amore a gonfie vele per il calciatore del Torino Pietro Pellegri e Carolina Stramare . La coppia, ormai uscita allo scoperto, ha scelto di far entrare nelle loro vite un delizioso amico a quattro zampe. Si tratta di una cucciola di bassotto a macchie marroni, a cui i due hanno dato il nome di Noemi . tra le mura domestiche il cagnolino sembra molto calmo e tranquillo, cosa diversa quando invece si trova all'aperto.

Pellegri e Carolina Stramare pazzi per Noemi

La Stramare ha pubblicato alcuni momenti esilaranti con Noemi sul suo account social, tra i quali anche quello in cui si vede la bassotta scorazzare in un salone di bellezza del centro di Torino. Stessa cosa ha fatto Pellegri, che ha condiviso uno scatto dove lo si vede baciare la compagna intenta a tenere tra le mani la bassottina. L'ex concorrente di Pechino Express sta vivendo insieme al calciatore un momento felice. Nelle scorse settimane la modella ha condiviso sui social una gallery di foto raffiguranti i momenti salienti e più emozionanti dell'estate appena trascorsa. Immancabili anche le foto con il calciatore del Torino a cui ha dedicato delle dolci parole: "A me quest’estate è arrivato ciò che non avevo chiesto, ma che mi ha fatto scordare tutto quello che desideravo di altro". Quindi ha concluso facendo riferimento alla sua nuova relazione: "È finita, ma a me scoppia il cuore". Tanti i like ricevuti, ma tra i tanti c'è anche quello di Pietro Pellegri, che ha scritto: "La cosa più bella che mi sia capitata".