Belen sul set con Elio scatena le critiche dei social: "Hai problemi"

Belen Rodriguez ed Elio inseparabili: le critiche social

La coppia ormai non si nasconde più, tanto che l'ex conduttrice de Le Iene condivide quasi quotidianamente degli scatti insieme alla sua nuova fiamma. Immagini e post che però non sempre piacciono ai fan, che spesso l'hanno criticata per il comportamento della modella definita come "una ragazzina alla prima cotta" e c'è chi chiosa scrivendo: "Io non capisco il motivo per cui una donna bellissima e realizzata come te, debba per forza sempre essere accompagnata da un uomo" ed ancora: "Hai problemi con l'amore". La notizia dell'ennesima rottura con Stefano De Martino è arrivata infatti a poche settimane dal viaggio che la coppia ha fatto insieme in barca quest'estate. Le ultime indiscrezioni di gossip riferiscono che anche il conduttore di Bar Stella avrebbe voltato pagina. Il presentatore è stato recentemente paparazzato insieme ad una giovane ragazza di nome Martina.