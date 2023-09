Chiesa, gol e dedica alla sua Lucia: la dolce immagine in Juve-Lazio

Nel corso di Juve-Lazio , conclusasi con uno strepitoso successo per 3-1 dei bianconeri contro i biancocelesti di Sarri, Federico Chiesa è stato protagonista di un gol emozionante, che ha dedicato alla sua compagna Lucia Bramani , così come attestato anche dalle immagini riprese in campo.

Federico Chiesa e la dedica a Lucia Bramani

Se Dusan Vlahovic è il primo giocatore nella storia della Juventus a segnare almeno quattro gol nelle prime quattro gare dei bianconeri in una stagione di Serie A per due annate consecutive, il collega Federico Chiesa non è da meno, avendo messo a segno cinque gol nelle ultime sette presenze in massima serie: tanti quanti ne aveva segnati nelle precedenti 48. Così come si vede da una Instagram story condivisa da Lucia Bramani nel suo account Instagram, il calciatore della Vecchia Signora dopo aver messo a segno un gol contro la Lazio, ha alzato la mano ed indicato proprio la sua compagna, per dedicarle la rete appena messa a segno. Un gesto che attesta l'amore tra i due. Federico ha ormai messo da parte i ricordi dell'infortunio, anche grazie al supporto della sua dolce metà.