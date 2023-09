Wanda Nara, LGante e il presunto flirt: la verità del rapper

Wanda Nara, la confessione di LGante

Ad oggi Wanda ha sempre negato di aver avuto una relazione con il cantante, ma i gesti social tra i due pare non siano mai cessati. Tuttavia la conduttrice di MasterChef (a cui recentemente è stata diagnosticata una delicata malattia) ha trovato nuovamente il sereno con Icardi e, stando agli scatti condivisi sui social, i due appaiono più innamorati che mai. Nelle scorse ore il rapper ha raccontato dei gesti di vicinanza e supporti ricevuti dalla Nara quando è finito in carcere il 6 giugno di quest'anno per presunte minacce contro un vicino con una pistola e per un presunto rapimento. L-Gante ha rivelato: "Wanda non è nel Paese, ma era preoccupata ed era presente. Mia madre me l'ha fatto sapere. Anche se non ho avuto contatti, ho parlato con lei. È la migliore, anche se non abbiamo una relazione o altro. Io e Wanda insieme? Quello che posso dirvi è che ho avuto una sola ragazza nella mia vita, Tamara. Dopo di che, la cosa più vicina a una relazione è stata Wanda, ed è finita lì".