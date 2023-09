Gessica Notaro sposa a Torino: nozze da favola col campione di equitazione

Gessica Notaro e Filippo Bologni sposi

Come in tanti ricorderanno, nel 2017 Gessica Norato è stata sfregiata con l'acido dal suo ex fidanzato. Nel 2019 è iniziata la relazione con Filippo Bologni (i due si sono conosciuti alla Feracavalli di Verona) che le ha portato nuovamente fiducia nell'amore. "Non ho smesso mai di credere nei sogni e ho fatto bene perché la risposta oggi è qui davanti a me", ha detto Gessica al marito. Alla cerimonia erano presenti 500 invitati, tra questi anche Alena Seredova e Alessandro Nasi. I festeggiamenti sono avvenuti all'Hotel Cascina di Corte, una dimora storica e romantica, tra taglio della torta, fuochi d'artificio e divertimento. La coppia ha scelto di non ricevere regali, piuttosto donazioni alle donne vittime di violenza.