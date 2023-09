Neymar, nuovo tradimento? Bruna Biancardi: "Delusa, penso solo a..."

Neymar , calciatore dell' Al Hilal , sarebbe stato recentemente pizzicato con due ragazze, secondo quanto riportato dai rumors sui social. Il giocatore brasiliano , che è in attesa di un bebè dalla compagna Bruna Biancardi (giunta all'ultimo mese di gravidanza), sembra non aver dunque intenzione di mettere la testa a posto.

Bruna Biancardi tradita da Neymar? Le parole sui social

Secondo Em Off, le presunte scappatelle di Neymar potrebbero non essere un problema per la modella. Il sito brasiliano fa riferimento ad una presunta relazione aperta tra i due. Nei mesi scorsi, infatti, si era parlato anche di alcune condizioni che avrebbe messo la Biancardi in tal senso. Nelle scorse ore Bruna ha condiviso un inaspettato post su Instagram, dove ha fatto una confessione sorprendente: "Buon pomeriggio, sono consapevole di quello che è successo e ancora una volta sono delusa. Ma nella fase finale della mia gravidanza, la mia attenzione e preoccupazione sono dirette esclusivamente a mia figlia e questo è tutto ciò a cui penserò al momento. Apprezzo i messaggi di affetto".