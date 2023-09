Chiara Ferragni e Fedez allargano la famiglia: l'annuncio social

Chiara Ferragni e Fedez: chi è Paloma

La nuova amica a quattro zampe di razza golden retriver, che terrà compagnia a Leone e Vittoria, li accompagnerà anche nella nuova lussuosa dimora in cui la coppia molto presto si trasferirà. A commento dello scatto su Instagram, i Ferragnez hanno scritto: "Benvenuta in famiglia Paloma". Chissà se la nuova arrivata, dono di Marina Di Guardo ai due nipoti, riuscirà a placare il dolore di Chiara e Fedez per la recente perdita di Matilda, la cagnolina che per 10 anni ha accompagnato l'influencer ed è stata anche protagonista del verso 'Vorrei ma non posto' che ha dato il via allo storia d'amore tra Fedez e la Ferragni. L'amore per gli animali è una passione della famiglia di Chiara, infatti anche la sorella Francesca (che recentemente ha sposato il compagno Riccardo Nicoletti) ha un rapporto speciale con l'amica a quattro zampe Gabriella.