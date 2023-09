Totti, Rovazzi e l'Impero romano: la risposta dell'ex capitano della Roma

Totti, l'epica risposta a Rovazzi sull'Impero romano

L'ultima moda sui social è nata in America, quando alcune ragazze hanno iniziato a chiedere agli amici, fratelli, parenti quanto spesso pensassero a gladiatori, al Colosseo e alle conquiste dell'Impero romano. La risposta ha sorpreso tutti, poiché si è scoperto che gli uomini ne sarebbero ossessionati. I video condivisi su TikTok sono diventati subito virali, così da sbarcare in Europa, dove ha preso subito piede. Sull'onda del nuovo trend, anche Fabio Rovazzi, cantante e creativo, ha chiesto all'amico Totti (soprannominato tra l'altro anche come l'ottavo re di Roma), quanto spesso pensasse all'Impero romano. La replica dell'ex di Ilary Blasi non si è fatta attendere: "A dire la verità ci penso tutti i giorni". E sui social c'è chi ha commentato: "Perché non dovrebbe pensare al suo Impero?"...