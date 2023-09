Belen Rodriguez compleanno in famiglia: gli auguri social di Cecilia

Belen Rodriguez ha compiuto 39 anni . Tra i primi a farle gli auguri sui social, la sorella Cecilia e la mamma Veronica. Compleanno in famiglia per l'ex conduttrice de Le Iene, che nelle ultime settimane è stata lontana dai riflettori, forse per preservare il più possibile la nuova relazione con l'imprenditore Elio Lorenzoni .

Belen compleanno amaro: gli auguri di Cecilia e mamma Veronica

Per Belen questo è certo un compleanno un po' amaro, considerato la recente rottura (l'ennesima) con Stefano De Martino, padre del piccolo Santiago. A dispetto delle voci che le volevano litigate, Cecilia ha condiviso su Instagram una dolce dedica per la sorella in questo giorno speciale: "Buon compleanno Belencita, ti amiamo con tutto quello che siamo .....". Anche mamma Veronica sui social, ha fatto gli auguri alla sua primogenita, scrivendo: "E il tempo passa... E sono arrivati i 39... Incredibile! Buon compleanno figlia del mio cuore!". Parole a corredo di una carrellata di alcuni scatti che raffigurano la Rodriguez nel corso degli anni. Nel mentre su Diva e Donna sono state pubblicati alcuni scatti di De Martino in scooter con la sua nuova fiamma.