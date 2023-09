Anna Tatangelo cuore Juve: la conferma in diretta social

Anna Tatangelo è tornata a far parlare di sé per una confessione fatta nelle scorse ore sul suo account Instagram, dove ha rivelato, a sorpresa, per quale squadra di calcio tifa. La cantante, nata a Sora in provincia di Frosinone, ha sempre tenuto celata la sua fede calcistica.

Anna Tatangelo ed il tifo calcistico

Fino a questo momento in tanti hanno ritenuto che Anna fosse tifosa del Napoli, in virtù della passione ampiamente manifestata per i biancocelesti da parte dell'ex compagno della cantante, ovvero Gigi D'Alessio. Durante una diretta Instagram, il figlio della Tatangelo le ha chiesto: "Mamma, di che squadra sei?". Una curiosità a cui l'artista non si è certo sottratta, rispondendo: "Simpatizzo per la Juventus". Non certo una novità per i tifosi bianconeri, giacché la cantate aveva in passato dichiarato di essere juventina.