Emily Ratajkowski e il messaggio agli ex di New York su un cartellone

Emily Ratajkowski è tornata a far parlare di sé per un recente messaggio provocatorio condiviso nelle scorse ore sul suo account Instagram. La modella, che sovente cede alla provocazione, ha scelto di promuovere la sua ultima campagna pubblicitaria in modo singolare.

Emily Ratajkowski ed il messaggio agli ex

Nel suo ultimo post Emily è apparsa in una strada di New York con alle spalle un maxi-cartellone per le strade di New York in cui si mostra di schiena vestita solo con un jeans attillato. La modella statunitense e simpatizzante sia della Juventus che della Roma ha poi ironizzato dicendo: "Dedicato a tutti i miei ex di New York". "Quanti saranno?", si sono domandati molti dei suoi fan sui social. Nei mesi scorsi la supermodella è stata paparazzata insieme a Harry Styles.