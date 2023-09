Ilary Blasi e quel "Spierò anche meglio?": frecciata a Totti e Noemi?

Ilary Blasi ha provocato Francesco Totti sui social ? Questo è la domanda che si sono posti intanti dopo aver visto l'ultimo video considiviso sui social dalla popolare showgirl in quota Mediaset, dove viene visitata dalla sorella Melory, ortottista. Nel breve filmato la presentatrice ha chiesto poi maliziosa: " Quindi dopo ci vedrò meglio? Spierò anche meglio? ”.

Ilary Blasi, l'ultima frecciata a Totti

Le parole di Ilary sono state accompagnate da una risata, che lascerebbe intendere quindi l'intenzione della showgril di prendere in giro l'ex marito Francesco Totti e Noemi Bocchi. Nei giorni scorsi questi ultimi sono stati pizzicati in tribuna intenti a "spiare" una storia di Ilary pubblicata su Instagram, presente allo stadio per assistere e tifare il figlio Cristian. E a pochi metri di distanza c'erano anche l'ex Capitano della Roma e la nuova compagna.