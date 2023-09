Shakira attacca il padre di Piqué nel suo ultimo brano: la replica di Joan

Shakira, nuovo attacco contro i Piqué

Stando ai commenti che si leggono sui social, il nuovo brano di Shakira nasconderebbe in realtà una serie di attacchi contro la figura del suo ex suocero, Joan Piqué. "Dicono che non esiste un male che duri più di cento anni, ma c'è ancora il mio ex suocero che non mette piede in una tomba", recita la canzone. La frase, arrivata anche alle orecchie del padre di Piqué, ha suscitato l'immediata reazione dell'uomo. Stando a quanto rivelato nel podcast Mamarazzis, di Laura Fa e Lorena Vázquez, il padre di Piqué avrebbe inserito una storia nel suo stato WhatsApp, visibile a chiunque lo abbia inserito nella sua lista dei contatti, cambiando il suo stato WhatsApp in ‘Ballando con i lupi‘ con una fotografia del più celebre film Ballando coi lupi.