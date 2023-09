Fedez a San Siro con Leone e Vittoria: il Milan commenta così

Il commento del Milan al post di Fedez a San Siro

L'indimenticabile momento è stato condiviso in un post da Fedez sui social dove si legge: "Prima volta allo stadio", registrando in poco tempo 200mila like e centinaia di commenti, tra i quali spicca anche quello dell’account ufficiale dell’Ac Milan: “E prima vittoria”. La squadra di Pioli ha battuto il Verona 1-0 grazie alla rete in avvio di partita di Leao. Il rapper è stato immortalato allo stadio anche in compagnia di Lazza, altro tifoso rossonero. Per loro però, oltre il tifo c'erano anche gli affari poiché i due cantanti erano alla partita anche per lanciare la loro nuova bibita.