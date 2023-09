Izabel Goulart alla Milano Fashion Week, Trapp: "Troppa classe"

Izabel Goulart è stata una delle protagoniste della Milano Fashion Week , il celebre evento meneghino legato alla moda durante il quale sono state proposte le nuove collezioni Primavera-Estate 2024. Anche la supermodella e compagna del calciatore dell' Eintracht Francoforte Kevin Trapp , è arrivata nel capoluogo meneghino per partecipare, ed illuminare con la sua bellezza, alcuni eventi legati alla 'Settimana della moda'.

Izabel Goulart alla MFW: il commento di Trapp

Nelle scorse ore la modella brasiliana ha condiviso sul suo account Instagram alcuni dei momenti più belli vissuti a Milano, utilizzando come sfondo il Duomo, ma anche i caratteristici tram. Scatti che sono stati commentati da Trapp con: "Troppa classe". Sempre perfetta e con un look elegante, la compagna di Trapp ha sfidato pure la pioggia degli ultimi giorni. La brasiliana ha incominciato la sua carriera di modella da giovanissima. Dopo aver sfilato per nelle passerelle dei brand più prestigiosi dell'Alta Moda, nel 2005 Izabel è diventata un angelo di Victoria's Secret. Nel 2011 è diventata testimonial di Dolce&Gabbana. Dopo aver trascorso diversi anni al fianco dell'imprenditore Marcelo Costa, la brasiliana nel 2016 è diventata la compagna del calciatore dell'Eintracht Kevin Trapp.