Taylor Swift e Travis Kelce, flirt in corso? Cosa è successo

Taylor Swift e Travis Kelce: flirt in corso? Gli indizi

Ma non è tutto, poiché i più attenti hanno notato un particolare non da poco: la cantante era seduta accanto alla mamma di Travis Kelce ed esultava ad ogni punto della squadra. In un video che è apparso sui social mostra il giocatore e la Swift andare via insieme. In passato Taylor è stata sentimentalmente legata a Joe Alwyn e Matty Healy.