Khaby Lame, il record e l'elogio di Forbes: "Il moderno Charlie Chaplin"

Dopo essere lodato dal New York Times e da Mark Zuckerberg, Khaby Lame è stato celebrato recentemente anche da Forbes. Al creator digitale da 162 milioni di followers è stata dedicata l'ultima copertina della prestigiosa rivista americana così come un posto d'onore nella classifica dei 50 Top Creator. Un percorso inimmaginabile per quell'operaio che fino a qualche anno fa lavorava a Torino in una fabbrica di filtri per auto.