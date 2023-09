Stefano De Martino "fa sul serio" con la 26enne Martina: cosa è successo

Stefano De Martino sembra proprio fare sul serio con Martina Trivelli. Il settimanale Chi ha pubblicato nell'ultimo numero in edicola le foto dell'ex di Belen Rodriguez con la nuova fiamma in moto per le vie di Milano. Un nuovo incontro quindi per la coppia che sembra affiatata e complice nel vivere una vita normale, fatta di spostamenti in scooter e semplici aperitivi e cene romantiche.