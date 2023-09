Berrettini-Satta in crisi? La risposta arriva al Gala Ryder Cup 2023

Matteo Berrettini e Melissa Satta elegantissimi e bellissimi in smoking bianconero hanno catalizzato l'attenzione dei presenti alla cena di gala della Ryder Cup organizzata alle terme di Caracalla a Roma il 27 settembre. La coppia è apparsa come sempre in grande sintonia, spazzando via le voci di crisi, anche se in tanti non hanno potuto fare a meno di notare che il campione di tennis sarebbe apparso a tratti quasi imbronciato.