Tiziano Ferro e Victor Allen: svelati i motivi dell'addio

Dopo settimane dalla notizia della rottura tra Tiziano Ferro e Victor Allen , sono emersi i presunti motivi che hanno portato la celebre coppia a dirsi addio, dopo anni di amore e due figli . Stando alle indiscrezioni pubblicate sul settimanale Oggi, il cantante ed il manager pubblicitario si sarebbero lasciati per divergenze culturali , oltre che per una inconciliabilità nella visione della vita e dei rapporti.

Tiziano Ferro ed il nodo legale sui figli

Sempre grazie al rotocalco si apprende che la fine della relazione tra i due uomini non sarebbe stata improvvisa, avendo radici che affondano a mesi fa. Crisi che non è stata superata neanche con l'arrivo dei due figli Margherita e Andreas (che al momento non possono essere portati in Italia sia per ragione anagrafiche che legali). Il cantante al momento sarebbe molto addolorato per quanto accaduto, tanto che si è preso un momento di pausa professionale, sospendendo tutti gli impegni di lavoro.